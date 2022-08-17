جوني ديب يعود للإخراج بعد 25 عاماً..تفاصيل

الوكيل الإخباري-بعد غياب دام 25 عام يعود النجم العالمي جوني ديب مرة أخرى من جديد لإخراج الأفلام الطويلة ومن المقرر أن يشارك آل باتشينو وباري نافيدي في إنتاج المشروع الجديد.

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الفيلم الجديد، بعنوان Modigliani، ويدور حول الفنان الإيطالي Amedeo Modigliani وهو مأخوذ عن Dennis McIntyre، ويدور الفيلم حول موديلياني الذي يعيش 48 ساعة مليئة بالأحداث التي تغير حياته إلى الأبد.



لاقى الخبر إنتشاراً بين المتابعين حيث عبروا عن تحمسهم لذلك.

ويبدو أن ديب يحاول ان بعود إلى الساحة الفنية بقوة بعد الأزمة التي عاشها مع طليقته.

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