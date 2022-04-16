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السبت، 16-04-2022 12:16 م

جون ترافولتا يستذكر إبنه الراحل - صورة

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الوكيل الإخباري - نشر الممثل الاميركي جون ترافولتا البالغ من العمر 68 عاماً صورة بالابيض والاسود على وسائل التواصل الاجتماعي تجمعه بإبنه الراحل جيت الذي توفي منذ 13 عاماً.

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علق الممثل على الصورة قائلاً: "عزيزي جيتي، أفتقدك أكثر مما يمكن أن تقوله الكلمات. أفكر فيك كل يوم. عيد ميلاد سعيد. كل الحب والدك".


وكان جيت يعاني من التوحد وهو توفي عام 2009 في حادث منزلي خلال قضائه عطلة مع عائلته في الباهاماس. وعلق المتابعون على المنشور معبرين عن تعزيتهم للممثل ترافولتا وعن حبهم لإبنه الراحل جيت ترافولتا.

 


 

 

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