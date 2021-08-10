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الثلاثاء، 10-08-2021 12:09 م

جيران محمد رمضان يحاصرون منزله في الساحل الشمالي - فيديو

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الوكيل الإخباري - نشر الفنان المصري، محمد رمضان، مقطع فيديو لمنزله الموجود بمنطقة الساحل الشمالي، الذي يقضي فيه إجازته الصيفية برفقة عائلته، وقد حاصره عدد كبير من الشبان الذين يحبونه، ودائماً ما يلتفوا حوله.

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وظهر رمضان، في مقطع الفيديو الذي نشره عبر صفحته الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي وهو يخرج من بيته ليجد عشرات الشباب أمام المنزل، حيث التفوا حوله، وقاموا بتقبيله وإلتقاط الصور معه، مرددين بعض أغانيه، التي حققت نسب مشاهدة مرتفعة.


وعلق محمد على الفيديو، قائلاً: "لما جيرانك يبقوا من جمهورك بيبقى ده الوضع وأنت خارج من بيتك، ان شاء الله أقوى حفلة في الساحل تجمعنا. إلحق تذكرتك من موقع تذكرتي".

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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