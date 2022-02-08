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الثلاثاء، 08-02-2022 02:32 م

جيري غزال نجم بيروت 303

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الوكيل الإخباري - يبدو أن شركة الصبّاح تعمل على كسب المزيد من الممثلين الذين بلغوا قبولاً عند الناس، جيري غزال مقدم فقرة في نشرة أخبار محطة أم تي في اللبنانية، شارك قبل ثلاث سنوات في بطولة مسلسل "أم البنات" إلى جانب كارين رزق الله وليليان نمري وأعاد التجربة في "ع اسمك" الى جانب الممثلتين رزق الله ونمري.

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قبل أشهر طلب فريق عمل مسلسل "شتي يا بيروت" مشاركة غزال في دور محوري لابن سياسي نافذ يقع في حب فتاة ليل ويتزوجها نهاية المسلسل، وكان دور غزال جيداً لجهة الاداء والمواقف التي شغلت بال المتابعين وكيف دافع عن امرأة وتزوجها منقلباً على رأي عمه وكلام الناس نهاية المسلسل.

 

يشارك جيري غزال خلال أسبوع في بداية تصوير مسلسل " بيروت 303" الذي يجمع سلافة معمار وعابد فهد ومعتصم النهار والنجمة اللبنانية نادين الراسي، يبدأ التصوير في 8 شباط/فبرايرالمقبل، وهو من إخراج ايلي السمعان واختُصر عدد حلقاته الى 15 ليتم عرضها في المنتصف الثاني من رمضان المقبل.

 

نواعم 

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