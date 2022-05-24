الثلاثاء 24-05-2022
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الثلاثاء، 24-05-2022 04:55 م

جيم كاري يضع شرطا للمشاركة في جزء جديد من القناع

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الوكيل الإخباري-بعد تصريحه في مقابلة مع Access Hollywood الشهر الماضي انه يفكر بأخذ استراحة، قال الممثل الاميركي جيم كاري البالغ من العمر 60 عاماً انه مستعد للعودة والقيام بجزء ثاني من فيلم The Mask الذي ساهم بشهرته عام 1994.

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وكشف موقع لوبر ان جيم كاري الذي اشتهر بتقديم الدور وذاع صيته عالمياً، يفكر في تنفيذ جزء ثان شرط ان يشرف على العمل مخرج مبدع.


قال كاري انه ضد تنفيذ اجزاء ثانية لأعمال ناجحة بشكل عام الا اذا كان الامر يستدعي ذلك، ومن المهم حقاً ان يراه الناس.

 

الفن

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