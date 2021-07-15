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الخميس، 15-07-2021 11:40 ص

جينيفر لوبيز تعود لطفولتها مرة أخرى بشكل مختلف في المسرحيات الموسيقية

-لوبيز


الوكيل الإخباري - قررت النجمة العالمية جنيفر لوبيز العودة لذكريات طفولتها وبداياتها الموسيقية، من خلال التعاون من جديد على إطلاق بعض المسرحيات الموسيقية.

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ويأتي هذا التوجه لدى لوبيز ضمن خطة تطوير جديدة لتلك المسرحيات التي كان قد أسدل عليها الستار.

 

وقالت تقارير فنية إن لوبيز تعاونت مع كل من كونكورد، وفريق Skydance، من أجل تصميم بعض المسرحيات الموسيقية، التي ستعرض عبر منصات إلكترونية سيتم التفاوض معها فيما بعد.


وصرحت لوبيز: "كانت المسرحيات الموسيقية جزءا من نسيج طفولتي، نحن متحمسون جدا لبدء تعاوننا مع Skydance وConcord في إعادة إنتاج بعض المسرحيات الموسيقية الأكثر كلاسيكية، وإحيائها بطرق جديدة لجيل جديد".

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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