السبت 22-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

نصيحة لجعل حساسية حبوب اللقاح أقل تأثيراً

التربية تعلن برنامج الاختبارات النهائية لطلبة المدارس

أسعار الذهب السبت 22/5/2021

الهند.. إصابات كورونا تتراجع والوفيات تتجاوز 4 آلاف خلال 24 ساعة

كندا تمدد الحظر على الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان حتى 21 حزيران

بايدن يقر بصعوبة إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية

حملة تطعيم للقطاع التجاري تبدأ اليوم

واشنطن تهدد بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات في ليبيا

إنتاج مليون جرعة من لقاح 'أبي فاك كورونا' شهريا

الاحتلال يعتقل فلسطينيا وسط الخليل

السبت، 22-05-2021 09:21 ص

جيني إسبر تكشف حقيقة طردها من الإمارات

asabnews_2021-02-12_19-49-38_818504


الوكيل الإخباري- نفت الفنانة جيني إسبر الشائعات التي تحدّثت عن طردها من الإمارات العربية المتحدة وإلغاء إقامتها فيها، بسبب موقفها الداعم لفلسطين، خلال العدوان الأخير عليها، بخاصة محاولة الاحتلال الإسرائيلي تهجير أهالي حي "الشيخ جراح" من منازلهم في القدس الشرقية.

وغرّدت إسبر عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "كل الكلام يلي عم ينكتب عن موضوع إلغاء إقامتي من دولة الإمارات بسبب موقفي تجاه شعب فلسطين الشقيق عارٍ عن الصحة". وأضافت: "وبتبقى فلسطين وشعبا إخوتنا وكلنا لازم نوقّف حدن، ودولة الإمارات الكبيرة دولة التسامح والمحبة".

يُذكر أنّ معظم نجوم العالم العربي وعدد كبير من نجوم العالم، أعلنوا تضمانهم مع الفلسطينيين، ومن أبرزهم مارك روفالو ومحمد رمضان وجيجي وبيلا حديد وهند صبري.

وكانت إسبر قد عبّرت عن تضامنها مع فلسطين وشعبها بقولها: "يا من سرقتو فرحة العيد من وجوه الأطفال، يا شعب فلسطين الجبّار، القدس عربية وستبقى عربية، وكلنا فلسطينيون".

اضافة اعلان
 

المصدر: لها

 




 

 


 

إقرأ ايضا
453

إيمي ودنيا لحظة خروج جثمان الفنان سمير غانم من المستشفى _صورة

image

النجوم الذين حضروا مراسم تشييع جثمان سمير غانم

1388200_0

فنان مصري يكشف عن مفاجأة بشأن وفاة سمير غانم.. صورة

eeee

وفاة الفنان المصري سمير غانم

fff

هجمة شرسة على بيلا حديد بعد مشاركتها في مظاهرة تضامن مع فلسطين

154-133845-absence-17-years-return-friends-heroes_700x400

أبطال مسلسل 'فريندز' يلتقون مجددا بعد غياب 17 عاما.. فيديو

أخبار متعلقة
1024full-maisa-abd-elhadi

إصابة الفنانة الفلسطينية ميساء عبدالهادي برصاص الاحتلال.. فيديو

475341_original

إياد نصار يكشف تلقيه رسالة غريبة بعد الاختيار 2

8144305_1604656160

ماجدة الرومي تنعى الموسيقار جمال سلامة بكلمات مؤثرة

295083_original

بكاء هيثم شاكر بسبب تذكرّه والدته

57b40ad334e622a75f1ed790892ed5b0

مروان محسن يضرب رامز جلال بعد اكتشافه المقلب

1_880262_original

هكذا إستفاد إياد نصار من الحظر المنزلي بسبب كورونا