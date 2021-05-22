جيني إسبر تكشف حقيقة طردها من الإمارات

الوكيل الإخباري- نفت الفنانة جيني إسبر الشائعات التي تحدّثت عن طردها من الإمارات العربية المتحدة وإلغاء إقامتها فيها، بسبب موقفها الداعم لفلسطين، خلال العدوان الأخير عليها، بخاصة محاولة الاحتلال الإسرائيلي تهجير أهالي حي "الشيخ جراح" من منازلهم في القدس الشرقية.



وغرّدت إسبر عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "كل الكلام يلي عم ينكتب عن موضوع إلغاء إقامتي من دولة الإمارات بسبب موقفي تجاه شعب فلسطين الشقيق عارٍ عن الصحة". وأضافت: "وبتبقى فلسطين وشعبا إخوتنا وكلنا لازم نوقّف حدن، ودولة الإمارات الكبيرة دولة التسامح والمحبة".



يُذكر أنّ معظم نجوم العالم العربي وعدد كبير من نجوم العالم، أعلنوا تضمانهم مع الفلسطينيين، ومن أبرزهم مارك روفالو ومحمد رمضان وجيجي وبيلا حديد وهند صبري.



وكانت إسبر قد عبّرت عن تضامنها مع فلسطين وشعبها بقولها: "يا من سرقتو فرحة العيد من وجوه الأطفال، يا شعب فلسطين الجبّار، القدس عربية وستبقى عربية، وكلنا فلسطينيون".

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المصدر: لها