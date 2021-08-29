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الأحد، 29-08-2021 04:45 م

جيهان خليل تتعافى من فيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة المغربية جيهان خليل، يوم السبت، تعافيها نهائيا من فيروس كورونا، بعد الخضوع للعلاج طوال الفترة الماضية في العزل المنزل، ونصحت جمهورها بالإسراع لتلقى اللقاح، لأن المعاناة مع فيروس كورونا "صعبة ومؤلمة".

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جيهان خليل، نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع إنستغرام وعلقت عليها مؤكدة أنها عاشت فترة صعبة جدًا، موجهة الشكر لكل من وقف بجوارها فى تلك الأزمة.

 


 

وتابعت: أنا الحمد لله كويسة وخفيت، كانت فترة صعبة جدا، بس الحمد لله ربنا نجاني، في ناس لسه عاوزه أشكرهم من قلبي على محبتهم وعلى كل اللي عملوه لحد ماعديت الأزمة وربنا شفانى.

 

وكشفت جيهان عن ترددها في البداية أمام قرار الحصول على اللقاح وأكدت أن تجربة المرض جعلتها تحسم رايها وقالت: كنت مترددة في الأول صح ولا لا، بس لا طبعا خدوا التطعيم.

 

المصدر - سيدتي 

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