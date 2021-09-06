الإثنين 06-09-2021
الوكيل الاخباري

محافظة : الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة لتجنب المزيد من الإصابات

الأغوار الشمالية: حوارية تبحث احتياجات المرأة للمشاريع الإنتاجية

تعميم حكومي بشأن القروض

بحث التعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ونقابة المهندسين فرع إربد

مسلسل الهروب من السجن يطبق على أرض فلسطين اليوم

ألمانيا تعتزم بناء ميناء فضائي في بحر الشمال

نصيحة هامة بخصوص مطاعيم الانفلونزا وكورونا

افتتاح مبنى قلب عمان لريادة الأعمال الاجتماعية

التنمية الاجتماعية تصدر تقرير أعمالها لشهر آب الماضي

17 وفاة و2742 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الإثنين، 06-09-2021 03:46 م

جيوفاني باسيل الذي يعتبر اول رسام لبناني يدخل موسوعة غينيس بعد رسمه العلم اللبناني -صورة

26c089800c33d22b01c5e08df3456863_1024_576


الوكيل الإخباري - استلم الرسام اللبناني جيوفاني باسيل شهادة رسمية من موسوعة غينيس وذلك بعد ان قام برسم اكبر علم لبناني بالطبشور، بمساحة ٢٠٠ متر مربع، (بطول ٢٠ متر وعرض ١٠ أمتار) في وسط بيروت مقابل جامع الأمين حيث استعمل باسيل ٤ الاف طبشورة بألوان العلم اللبناني.

اضافة اعلان


جيوفاني هو أول رسام لبناني يدخل موسوعة غينيس وبقضية وطنية أتته الفكرة بعد معاناة اللبنانيين التي تتفاقم كل يوم، خاصة ومع تدهور الأوضاع الإقتصادية.

 

وجاء عمل باسيلل بحسب وصفه "بارقة أمل" خاصة بعد إنفجار بيروت.


وتابع باسيل :"هي تجربتي الاولى بالطبشور، بعد الacrylic والaquarelle، ولم تكن سهلة لكنها كانت ممتعة، ومن الناس من أحب الفكرة وشجعني ومنهم من سأل عن مدى أهمية الحدث نظرا للظروف القاسية التي نعيش، لكني صممت ان هناك رسالة يجب ايصالها وهي الأمل بلبنان مهما كان ضئيلاً، وتشجيعاً للفن الراقي والرسم باليد واستمرار تحفيز جميع الفنانين اللبنانين وخاصة الرسامين على الابداع في هذه الظروف".


وختم: "لقد تم اختيار المكان هنا في ساحة الشهداء، نظرا لرمزيته وتاريخه، ولأنه قلب العاصمة اللبنانية، ويجب ان يحمل رسم العلم اللبناني في موسوعة غينيس اسم العاصمة بيروت".


وختم باسيل حديثاً شاكراً كل من دعمه وساعده في إنجاز هذا العمل.

 


 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
يؤيؤييؤ

شاهد ...لطيفة بفيديو عفوي ولوك جديد

09-10-20-444792496

أنجلينا جولي: العالم أسوأ في الـ 20 عاماً الأخيرة

قبببربربر

شاهد ... انقطاع الكهرباء اثناء غناء راغب علامة في حفل زفاف في لبنان

ee07fb40-4ed7-4586-ba63-f6c95ff0cfee_16x9_1200x67قببقبيبللثل6

دينا الشربيني تستفز عمرو دياب علناً - فيديو

برببر

نادين نسيب نجيم في صالون زهرة المرأة القوية والمستقلة

لققلفلفلفلفف

شاهد ...نانسي عجرم مع زوجها وبناتها في زفاف شقيقها