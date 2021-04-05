حالة صحية صعبة لزوجة الفنان أحمد أمين بعد إصابتها بكورونا

الوكيل الاخباري - كشف الفنان أحمد أمين بطل مسلسل "ما وراء الطبيعة" على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" إصابة زوجته بفيروس كورونا، مؤكداً أنها تمر بحالة صحية صعبة.

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وقال أمين في منشوره: "مراتي إيجابي كورونا بأعراض شديدة حبتين.. ادعولها ينوبكم ثواب".



وأضاف كاشفاً عن حالته الصحية: "أنا شخصيا كويس (لغاية دلوقتي).. وبعتذر لأي حد كان عشمان يشوفني اليومين دول .. أزمة وتعدي إن شاء الله.. وربنا يحفظكم جميعاً".



وكان الفنان المصري قد انتهى من تصوير الموسم الثاني من برنامج "أمين وشركاه"، واستطاع أن يحتل قائمة تريندات محرك البحث العالمي غوغل، بعد الحلقة الأولى.



واستطاع البرنامج في موسمه الأول، أن يحقق نجاحاً كبيراً، وهو يعد من أفضل برامج الكوميديا الساخرة، التي تناقش القضايا المجتمعية الخاصة بمصر، استمراراً لسلسلة الخدمات الإخبارية في مجال التوك شو والتلفزيون.



وشارك في الحلقة الأولى من الموسم الثاني من البرنامج، الفنان أحمد فهمي، وقام بنشر مقاطع ترويجية من الحلقة عبر صفحته الرسمية على موقع السوشيال ميديا.





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