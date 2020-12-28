حالة صحية غير مستقرة للفنانة يسرا بعد اصابتها بكورونا

الوكيل الاخباري - كشف أصدقاء الفنانة المصرية، يسرا، من داخل الوسط الفني، اليوم الاثنين، عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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وقال مصدر مقرب من الفنانة يسرا، اليوم الاثنين، إنها تعاني من صعوبة بالغة في التنفس، وتلجأ لاستخدام أسطوانة الأكسجين في منزلها، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.



وتابع أن مسؤولي وزارة الصحة على تواصل يومي معها، وطلبوا منها إبلاغهم بأي أعراض جديدة تظهر عليها، مضيفا أن "حالتها الحالية لا تستدعي نقلها إلي أحد مستشفيات العزل، خاصة وأنها ملتزمة ببروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة المصرية".



وفي سياق متصل، صرح المطرب المصري، أبو، لبرنامج "إم بي سي ترندنغ" أن "التنفس عند يسرا ليس جيدا، ولكن صوتها صعب جدا"، وتابع مؤكدا أنها تتحسن.

فيما قالت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، لموقع قناة "العربية" إن صديقتها الفنانة يسرا تعاني من الأعراض الشائعة لفيروس "كورونا" المستجد، وتكسير بالجسم وإرهاق شديد، وتابعت شاهين أن يسرا تخضع لبروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة المصرية، وترقد في سرير منزلها للحصول على الراحة.





وكانت يسرا قد أعلنت الجمعة الماضية إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت إنها أصيبت بالفعل بالمرض الذي يجتاح العالم، وأنها تخضع حاليا للعلاج، مضيفة "مش قادرة أتكلم".

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