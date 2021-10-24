حبس محمد وزيري 3 سنوات جديدة

الوكيل الإخباري-أصدرت المحكمة المصرية حكماً جديداً بحق مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق. وأمرت محكمة "جنح قصر النيل"في مصر، بحبس محمد وزيري 3 سنوات واجبة النفاذ، بتهمة خيانة الأمانة.

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ويعتبر الحكم الثاني الذي صدر ضده، حيث سبق وصدر حكم عليه بسجنه خمسة سنوات، من محكمة زايد ليصبح إجمالى الأحكام 8 سنوات. ففي فبراير (شباط) الماضي، قرر القضاء المصري حبس محمد وزيري 5 سنوات، بتهمة التبديد والنصب عليها في مبلغ 63 مليون جنيه مصري.



ونشر محامي الفنانة اللبنانية المستشار ياسر قنطوش نص الحكم عبر حسابه على تويتر، موجهاً الشكر للقضاء المصري، ومثنياً على نزاهته.



تفاصيل القضية

ووقتها أكد محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أنه بعد رفض محكمة أسرة قصر النيل دعوى إثبات زواج محمد وزيري من هيفاء وهبي فإنه يعتزم رفع دعوى تشهير وتعويض بمبلغ مالي كبير بسبب الإضرار بسمعتها.



وفي مايو (أيار) 2020، تقدمت هيفاء وهبي من خلال محاميها في مصر، المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ ضد مدير أعمالها السابق، محمد حمزة عبد الرحمن محمد، الشهير بـ"محمد وزيري"، الذي استغل التوكيل الذي منحته له هيفاء وهبي وأودع 63 مليون جنيه مصري في حسابه الخاص بالبنك دون علم موكلته.



وحينها أمرت النيابة العامة حبس مدير أعمالها 4 أيام على ذمة التحريات بالواقعة، وجدد له قاضي المعارضات 15 يوماً ثم تمت إحالته إلى المحاكمة.