الثلاثاء 30-11-2021
الوكيل الاخباري

الاتحاد الأوروبي يعلن عن دعم بقيمة 164 مليون يورو للأردن

إعادة 229 مواطنا لمنازلهم بحسب وثيقة الجلوة العشائرية في الزرقاء

المعونة الوطنية يُعلن شروط الاستفادة من الدعم التكميلي

خطة مرورية في العقبة استعدادا لنصف ماراثون البحر الأحمر

رغم ارتفاع الإصابات.. التربية تؤكد : الامتحانات النهائية ستبقى وجاهية

بعد إدراج الأردن بالقائمة الحمراء.. هام للأردنييين الراغبين بالسفر إلى قطر

اصحاب المعاصر : انتاج 18 الف طن من زيت الزيتون حتى الان

مجلس النواب يواصل انتخاب لجانه الدائمة -أسماء

الصفدي يؤكد للاتحاد الأوروبي على ضرورة دعم المجتمع الدولي للاجئين في الأردن

1000 ميغاواط من مصر الى الأردن في 2024

الثلاثاء، 30-11-2021 12:09 م

حبس مواطن مصري بسبب ياسمين صبري

30-11-21-70586503


الوكيل الإخباري - حصلت الفنانة المصرية ياسمين صبري، على حكم قضائي وذلك بمعاقبة المتهم أيمن إبراهيم أحمد، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 10,000 جنيه وغرامة 20.000 جنيه في واقعة سب وقذف.

اضافة اعلان

 

وقال علاء عابد محامي الفنانة ياسمين صبري، إنه تمت إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية والقضائية من الحضور أمام النيابة العامة المحكمة حتى صدر الحكم.


وأشار إلى أنه كان قد تم الادعاء مدنيا ضد المتهم بمبلغ 100 مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، ليصدر الحكم الصادر في جلسة اليوم.

 

واعتبر أن الحكم الذي أصدرته المحكمة في حق المتهم، قصاصا عادلًا عما اقترفه المتهم، مثمنًا دور القضاء المصري الشامخ في التصدي لمثل هذه الجرائم التي تمس سمعة وشرف الأشخاص، على حد وصفه.

 

المصدر - روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20181228174018572

شاهد...تيم حسن ووفاء الكيلاني بأحدث ظهور.. والجمهور يتفاعل!

539202003280925542554

تعليق حسين فهمي على قضية طلاق شقيقه - فيديو

محمد-محمود-عبد-العزيز-يكشف-آخر-ما-نطق-به-والده-قبل-رحيله

محمد محمود عبد العزيز يوضح سبب عدم حضوره ندوة تكريم والده - صورة

18346612401638168579

حفيد رشوان توفيق يحاول تبرئة والدته - فيديو

قالب-صور-الموقع-الجديد-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered

نقابة الفنانين السوريين تفتح الباب لعودة المفصولين

36-1200x676

وصلة غزل بين أحمد حلمي وعمرو دياب - صورة

أخبار متعلقة
5757840_1636459188

شاهد...ياسمين صبري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

604f18cc933f1656914995

ياسمين صبري في أحدث ظهور لها - صورة

22sd_0

ياسمين صبري تثير الجدل حول حملها بطفلها الأول - صورة

image (2)

ابنة خفية لياسمين صبري تظهر إلى الواجهة

19ipj-730x438

شاهد ...ياسمين صبري في إطلالة جديدة