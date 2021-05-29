السبت 29-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

203 حرائق أعشاب بالأردن الجمعة

الطراونة : لا مبررات لاستمرار الحظر الليلي

إلزام موظفي الصحة بفحص PCR كل 14 يوما

شاهد - وسيم يوسف يتبرأ من اسمه ويشعل مواقع التواصل

شاحنات تثير الهلع بين السكان في منطقة البنيات بعمان

تجارة الأردن: الإجراءات التخفيفية خطوة مهمة لإنعاش الحركة التجارية

قرار حكومي بشأن دوام الموظفين يبدأ الأحد - وثيقة

أسعار الذهب السبت 29/5/2021

أردنيون عبر تويتر :' بدنا ولادنا من عند الاحتلال '

وفيات السبت 29/5/2021

السبت، 29-05-2021 11:59 ص

'حبك بيقوى ' .. جديد نانسي عجرم - فيديو

9862_nancy1-1


الوكيل الإخباري - بعدما حذفت كل صورها التعريفية من حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم كليب أغنيتها الجديدة "حبك بيقوى" عبر قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب".

اضافة اعلان

والأغنية من كلمات خالد تاج الدين ، ألحان وليد سعد، توزيع هاني يعقوب ، وهي أولى أغاني ألبومها الجديد Nancy 10، المقرر طرحه قريباً.

وتقول كلمات "حبك بيقوى": "حبك بيقوى مع الأيام.. حبيت خلاص مش عاوزه كلام، وحياة هوانا حبك أمانة.. مقدرش أخونها ولو بكلام.. الحب بينا بقالو زمان.. وبيقوى فينا حبيبي كمان ، في قلبي ساكن في كل الأماكن.. أنا وأنت لينا حبيبي مكان، أنا عايشه عمري عشان أرضيك.. وفي حضني ليلة كمان خليك، قرب شويا خوفك عليا.. خلاني أخاف يا حبيبي عليك". 

 

 

 

 

 

 

المصدر : لبنان 24 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5805105_1598364261

إيلي شالوحي يكشف نهاية مسلسل رصيف الغرباء

هاني-شاكر-1-1600x1000

حصول الفنان هاني شاكر وزوجته على اقامة ذهبية في الامارات - صورة

ايمي

إيمي سمير غانم تثير الجدل بعد وفاة والدها - صورة

477122Image1

حقيقة مداهمة الشرطة حفل خطوبة شقيقة دنيا بطمة

asabnews_2020-12-16_22-37-55_758826

خادمة تغدر بالفنانة السعودية وعد

2021_5_6_3_16_31_157

إصابة والد كريم عبد العزيز بكورونا

أخبار متعلقة
1734c2dcae

أغنية جديدة لفرقة 'BTS' الكورية تحقق 10 ملايين مشاهدة في 13 دقيقة فقط.. شاهد

74711Image1

محمد عساف يطلق أغنية جديدة عن فلسطين ويوتيوب يمنع نشرها.. شاهد