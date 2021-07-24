حته من قلبي لـ حسين الجسمي تدخل الترند في لبنان

الوكيل الإخباري - بعد طرحها بـ 9 أيام، حققت أغنية الفنان الإماراتي حسين الجسمي الجديدة "حته من قلبي" عدد مشاهدات على قناته لخاصة على "يوتيوب" وصلت لـ 10 مليون.

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كما دخلت الترند في لبنان على الموقع نفسه وإحتلت المركز التاسع.



"حته من قلبي" أغنية باللهجة المصرية، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان حسين الجسمي طغى عليها الإيقاع السريع والفرح والتي تتحدث عن مدى تعلق الحبيب بحبيبته بطريقة خفيفة ومحببة.



ويقول مطلعها: "وش من غير كاني وماني طبعي بدخل في الموضوع إنتي صورتك مستلماني كل أيام الأسبوع يا حتة يا حتة يا حتة من قلبي لقيت نُصي ولقيت جوي".

المصدر - الفن