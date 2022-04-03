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الأحد، 03-04-2022 10:02 ص

حذف مشاهد عثمان محمد علي من بابلو بعد إصابته بجلطة

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الوكيل الإخباري - كشف مخرج مسلسل "بابلو" الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد عن حذف المشاهد المتبقية في المسلسل للفنان عثمان محمد علي، بعد اعتذاره رسمياً عن عدم مشاركته في المسلسل، وذلك لإصابته بجلطة في المخ، في الفترة الماضية، وخضوعه حاليا للعلاج الطبيعي، للتخلص من آثار هذه الجلطة.

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وكشف عثمان محمد علي عن سبب عدم مشاركته بالمسلسل، في تصريحات صحافية قال فيها: "اعتذرت عن تصوير مشاهدي بسبب حالتي الصحية".


وكشف عن آخر تطورات حالته الصحية، قائلاً: "أنا الحمد لله دلوقت أحسن، وبعمل جلسات علاج طبيعي على رجلي، لكن لسة الموضوع هياخد مني وقت، على ما أرجع أواصل نشاطي الفني تاني".

 

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