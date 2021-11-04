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الخميس، 04-11-2021 03:54 م

حرب الانتقام تشتعل بين كرم بورسين وهاندا أرتشيل

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الوكيل الإخباري - بعد أن أقدم النجم التركي كرم بورسين على كشف أسرار خاصة به وبحبيبته الممثلة التركية هاندا ارتشيل عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، حيث قام بنشر صوراً من الأرشيف ليعبر عن اشتياقه لها، أثناء عطلتهما في المالديف إضافة إلى صورة والحلويات تغطي وجهها وقال: "بما أني وجدت هذه فلم لا؟".

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عادت هاندا لترد عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل قائلة :"ليس أنا فقط من لاحظت أنك بدأت حرب الانتقام أليس كذلك؟".

 

ليرد كرم قائلاً :"دقيقة ليس هناك داعي أن نأخذ الموضوع بجدية، أنا اردت أن أشارك أكثر حالة احبكِ فيها".


لتعود هاندا وترد قائلة :"سأسكت على هذا"، في إشارة منها إلى أنها ستقوم بنشر صوره في حال كرر هذا الأمر مرة جديدة، بحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

 

 المصدر - الفن 

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