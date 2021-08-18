حررت سارة الطباخ محضراً ضد محمد الشرنوبي مجدداً

الوكيل الإخباري - حرّر ياسر قنطوش محامي المنتجة سارة الطباخ محضر إثبات حالة داخل مكتبة الإسكندرية بسبب عدم سماح مجدي الهواري منتج مسرحية ياما في الجراب ياحاوي لفريق الدفاع الذي أرسله بحضور مؤتمر المسرحية وإثبات واقعة مخالفة الفنان محمد الشرنوبي العقد المحرر مع موكلته وحكم محكمة جنوب الجيزة وقرار نقابة المهن الموسيقية.

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وتم اصطحاب المنتج والمحامين إلى مكتب السيد اللواء مدير المكتبة، كما تم تحرير محضر إثبات الحالة الرقم 9018 لسنة 2021 إداري باب شرقي من سارة الطبّاخ ضد محمد الشرنوبي لمخالفته تنفيذ حكم قضائي.



وأكد ياسر قنطوش أن الشرنوبي يخالف شروط العقد ويتقاضى مبالغ ضخمة من دون تنفيذ العقد الساري بحكم المحكمة وبقرار نقابة المهن الموسيقية الأخير، مضيفاً:" وهذا ما دفعنا إلى التواجد في مكتبة الإسكندرية، خاصة أننا تعاملنا بمنتهى الاحترام مع المكتبة وأرسلنا لها إنذاراً وكذلك شركة الإنتاج كايرو شو، ولكن إقرار المنتج مجدي الهواري بتحمله المسؤولية سوف يدفعنا لمقاضاته ومعه أيضاً الشرنوبي ولن نترك الشرنوبي يعمل إلا طبقاً للعقد، وقبل شهر أُُلغيت حفلته في الساحل، وغداً سيتم تحريك دعوى ضده، واتخاذ كل الإجراءات ضد المنتج مجدي الهواري، بعد إثبات الواقعة في مكتب شرطة مكتبة الإسكندرية".



ومن المعروف أن سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي كانا قد ارتبطا لفترة فسخا بعدها خطوبتهما وتعاونهما الفني أيضاً لتبدأ المشاكل بينهما.

المصدر - لها