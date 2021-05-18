حريق ضخم يلتهم مقهى فنان سعودي شهير ووفاة شخصين.. شاهد

الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحريق الكبير الذي اندلع في مقهى الفنان السعودي محمد الشعيبي، في دولة الكويت، والأضرار الجسيمة التي لحقت به، بعدما شبّ حريق هائل في مجمع تجاري في مدينة الجهراء الكويتية، وأدّى الى وفاة شخصين.

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وعرض مقطع الفيديو الذي نشره الشعيبي على "إنستغرام"، الحريق وألسنة النيران والدخان الكثيف وهو يتصاعد من المجمع التجاري، ويحاول رجال الإطفاء السيطرة على الحريق.



وعبّر الشعيبي عن حزنه لما حصل رغم رضاه بما كتبه الله، وعلّق قائلاً: "قدّر الله وما شاء فعل... الحمد لله رب العالمين على كل حال... الحريق كان بالطابق الثاني فوق فرع الجهراء".

ثم شكر رجال الإطفاء على مساعدتهم في إخماد الحريق، وكتب: "الحمد لله وشكراً".



وحرص عدد كبير من الفنانين على مواساة الشعيبي بما حصل معه، ومن بينهم الفنانة البحرينية شذى سبت، والإعلامية الكويتية مي العيدان، وغدير الفهد، وإبراهيم دشتي، وغيرهم، إضافة إلى عدد من الأصدقاء المقربين.







لها