حزن يخيم على الوسط الفني بعد مجزرة رفح.. ونجوم الفن يتفاعلون

الوكيل الإخباري - تفاعل نجوم الفن العربي بشكل واسع مع المشاهد المروعة بسبب القصف الإسرائيلي على خيم النازحين الفلسطينيين في رفح جنوبي قطاع غزة.



إليسا

كتبت الفنانة إليسا عبر حسابها على "إكس" منشوراً عبرت فيه عن استيائها وحزنها الشديدين بعد استشهاد العشرات وإصابة العديد، قائلة :"الصور والأصوات من رفح، ما رح تروح من بالي، الإنسانية ماتت مبارح وصرلها من ٧ تشرين ميتة.. يا رب ارحم هالناس والأطفال وارحم فلسطين".

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سيرين عبدالنور

وعلى غرارها شاركت الفنانة سيرين عبدالنور صوراً تعبيرية من المجزرة الحاصلة في رفح، وعبرت بحزن عبر حسابها على "إنستغرام" قائلة :"وين ما هربوا الموت لاحقهم، كأن محكوم عليهم بالظلم، فعلاً ما فيه كلام يعبر، بس في الله وعدالته".

محمد سلام

ووجه الفنان محمد سلام عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" رسالة دعم للشعب الفلسطيني، بعد مجزرة رفح واكتفى بنشر ستوري كتب فيه "إن ربك لبالمرصاد".



فايا يونان

أما الفنانة فايا يونان اعتبرت أن ما حدث هو مجزرة على مرأى العالم كله وقالت "شو ممكن ينقال أو ينكتب؟ مجزرة ومحرقة على مرأى العالم كله في رفح".



نانسي عجرم

والنجمة نانسي عجرم أدانت الهجوم الحاصل على الأطفال في رفح، وأبدت هذا الحزن عبر حسابها على "إكس" وكتبت "كنت بتمنى كون عم صبّح عليكن وقلكن صباح الخير بس صور الأشلاء والقصف على الأبرياء بالمخيمات بتبكّي وما بتدل إلا عالشرّ اللي معبّا الكون. صار بدا معجزة لتتحرك ضمائر حكام العالم. ولوقتها ما في إلا الصلاة وصدى صريخ الأطفال. #مجزرة_رفح

عبير نعمة

وبحزن شاركت الفنانة اللبنانية عبير نعمة منشوراً كتبت فيه "الصمت يحرق رفح أيضاً".

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