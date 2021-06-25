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الجمعة، 25-06-2021 12:42 م

حساب مزيف للفنانة ياسمين صبري يثير ضجة كبيرة!.. صورة

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الوكيل الاخباري - أحدث حساب الفنانة ياسمين صبري على موقع "فيسبوك" ضجة عارمة، بسبب دخوله في جدل وخلافات مع جورجينا، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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حساب ياسمين صبري عاد للواجهة مجددا بعد رسالة من حساب منسوب لعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم كريستيانو رونالدو، إلى ياسمين التي ردت عبر حساب موثق بالعلامة الزرقاء.

 

ورغم أن حساب ياسمين صبري موثق بالعلامة الزرقاء، فقد سبق أن نفت امتلاكها أي حسابات عبر موقع "فيسبوك"، لتخرج ياسمين وتغرد على تويتر نافية امتلاكها إياه.

 

 

سبوتنيك

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