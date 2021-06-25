حساب مزيف للفنانة ياسمين صبري يثير ضجة كبيرة!.. صورة

الوكيل الاخباري - أحدث حساب الفنانة ياسمين صبري على موقع "فيسبوك" ضجة عارمة، بسبب دخوله في جدل وخلافات مع جورجينا، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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حساب ياسمين صبري عاد للواجهة مجددا بعد رسالة من حساب منسوب لعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم كريستيانو رونالدو، إلى ياسمين التي ردت عبر حساب موثق بالعلامة الزرقاء.

ورغم أن حساب ياسمين صبري موثق بالعلامة الزرقاء، فقد سبق أن نفت امتلاكها أي حسابات عبر موقع "فيسبوك"، لتخرج ياسمين وتغرد على تويتر نافية امتلاكها إياه.



مستحيل اتكلم كدة مع او علي اي حد. ليس لدي اي حسابات علي الفيس بوك والحساب مزور وسأقوم بإغلاقه.مستحيل اتكلم كدة مع او علي اي حد. #ياسمين_صبري June 4, 2021

سبوتنيك