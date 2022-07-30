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السبت، 30-07-2022 12:49 م

حسام حبيب يتخذ خطوة جديدة ضد شيرين عبدالوهاب

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الوكيل الإخباري-تقدم جميل سعيد، محامي الفنان المصري حسام حبيب ببلاغ للنائب العام ضد زوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب، بتهمة السب والقذف.

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وتضمّن البلاغ المقدم من محامي حسام حبيب، أن المتهمة شيرين عبد الوهاب كانت قد اتهمته بالسرقة، وشهّرت به، كما أقدمت على سبه وقذفه على الهواء مباشرةً خلال مداخلتها في برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدي.


الجدير بالذكر، أن بلاغ حسام حبيب جاء بعد أن هاجمته شيرين عبد الوهاب، واتهمته بالنصب عليها بإنساب سيارة خاصة بها على اسمه ورفض تسديد ثمنها من أمواله الخاصة. كذلك رفعت دعوى على والده حسين حبيب بتهمة الإساءة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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