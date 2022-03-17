حسام داغر يكشف تفاصيل تعرضه لوعكة صحية

الوكيل الإخباري - كشف الفنان حسام داغر من خلال منشور عبر حسابه الخاص في فيسبوك" عن تعرّضه لوعكة صحية ناجمة عن ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، نُقل على أثرها الى المستشفى ثم غادره بعد أن تحسّنت صحته.



وكتب حسام في منشوره: "الحمد لله خرجت من المستشفى رجعت البيت بقيت أحسن الحمد لله طلبوا مني متابعة الضغط واقيسه كذا يوم لتحديد السبب بشكر كل صحابي اللي جو المستشفى اطمنوا عليا عامر وحمزة العيلي ووحيد وإبراهيم نور وأمنية وأمير الحديدي وعبد الوهاب وأختي سهى وريهام وكل اللي قلّقتهم، أخواتي محمد ونهى وأحمد ودكتور أحمد سمير وعلي وكل اللي اتصل بيا وكل اللي كتبولي واطمنوا عليا ودعولي".

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