حسم الجدل حول اعتزال يحيى الفخراني الفنّ

الوكيل الإخباري-
كشف المُخرج شادي يحيى الفخراني، نجل يحيى الفخراني، موقف والده من المشاركة في رمضان 2025، وما تداولته منصات التواصل الاجتماعي عن قرب اعتزاله.اضافة اعلان
وقال شادي الفخراني، في حديث لموقع "24
"، إن والده بصحة جيدة ولا أساس للمتداول عن تعرضه لوعكة صحية. وأضاف الفخراني، أن والده لا ينوي الاعتزال حالياً، وأنه لا قرار حتى الآن برفضه المشاركة في رمضان المُقبل.
وعن عرض المُنتج جمال العدل، على الفخراني بطولة مسلسل جديد من إخراج ماندو العدل، يُعرض في رمضان المُقبل، قال شادي الفخراني، إن والده تلقى بالفعل مجموعة من العروض الفنية إلا أنه لم يحسم أمره حتى الآن بقبول أي منها.
وأرجع الفخراني، تأخر إعلان والده إلى حرصه على قراءة العروض بشكل جيد، واختيار أنسبها لشخصيته وأدواره، وهو ما يعني أيضاً أنه لم يقرر أي عمل سيختار.
وكانت آخر مشاركة ليحيى الفخراني، الدرامية عبر مسلسل "عتبات البهجة" في رمضان الماضي.