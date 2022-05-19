حسم الجدل حول عودة حسن شاكوش للغناء من جديد

الوكيل الإخباري-إنتشرت أخبار في الأيام الأخيرة تفيد بعودة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، للغناء بعد توقيفه فترة عن ذلك.



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وقال سعد متولي -المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية- في مصر إن قرار رفع العقوبة عن حسن شاكوش، وعودته للحفلات مرة أخرى، قد تم مناقشته في اجتماع مجلس النقابة يوم الأربعاء 11 ايار الماضي، لافتا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي في هذا الصدد.



وتابع متولي، أن عودة حسن شاكوش للغناء مرة أخرى تتوقف على انعقاد مجلس النقابة مرة أخرى، واتخاذهم قرارا بعودته، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد الاجتماع المقبل للمجلس.



بينما نفى منصور هندي -رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية- في مصر عودة حسن شاكوش للغناء ورفع العقوبة عنه، قائلا: "مفيش الكلام ده".

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