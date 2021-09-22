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الأربعاء، 22-09-2021 11:01 ص

حسن الرداد بتغير كبير في شكله - صور

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الوكيل الإخباري - شارك الممثل المصري حسن الرداد الجمهور مجموعة صور له من حفل تكريمه في مهرجان الفضائيات العربية، وصدم المتابعين بالتغير الكبير في شكله الخارجي حيث ظهر بلحية كبيرة وكأنه شخص آخر، وعلق: "من تكريم مهرجان الفضائيات العربية لأسطورة الكوميديا سمير غانم و النجمة الغالية دلال عبد العزيز".

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وكان قد نشر حسن الرداد سابقاً مجموعة صور لزوجته الممثلة المصرية إيمي سمير غانم كنوع من دعم لها بمحنتها الصعبة وخسارتها والديها.

 

وكتب قائلاً: "ما فيش أصعب من فقدان أعز الناس لأي حد، و فقدان الأب و الأم مرة واحدة أصعب صدمة ممكن الواحد يتعرض لها فى حياته ، بس لازم يصبرك عشق الجمهور لوالدك النجم الكبير اللي عشقته ملايين الناس في الوطن العربي كله و والدتك الفاضلة اللي أعمالها في الخير و مساعدتها لكل محتاج يشهد عليها كل الناس، إن شاء الله يا حبيبتى ربنا يصبرك و ترجع ضحكتك الحلوة تاني تنور الدنيا و ترجعي لشغلك و جمهورك الكبير المحترم يا احلى زوجة و أجمد كوميديانة في مصر كلها ".

 

 

 

المصدر - الفن 

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