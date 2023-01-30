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الإثنين، 30-01-2023 04:43 م

حسن الرداد يكشف سر تسمية ابنه "فادي"

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الوكيل الإخباري- كشف الممثل المصري حسن الرداد عن سر تسمية ابنه "فادي"، مشيرا إلى أنه لو كان رزق بابنة لأطلق عليها اسم "فادية".

جاء ذلك ردا على بعض التعليقات التي كتبت عن اختياره اسم "فادي" ليطلقه على ابنه الأول، وليس "سمير" على اسم جده الفنان الراحل سمير غانم.

وقال حسن الرداد عبر مقابلة مع برنامج "عرب وود": "أنا من زمان من قبل ما أتعرف على إيمي كنت بقول اني لو خلفت ولد هسميه (فادي) على اسم أخويا الله يرحمه".

وأضاف: "ولو خلفت بنت كنت هسميها (فادية) على اسم أمي الله يرحمها.. من زمان الموضوع دا معروف".

ورزق حسن الرداد وإيمي سمير غانم بأول مولود لهما في 2 يناير/ كانون الثاني وهو نفس يوم ميلاد حسن الرداد.



العين الاخبارية

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