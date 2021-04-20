حسن الرداد ينفي شائعات وفاته

الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل خبرا يفيد بموت الفنان المصري حسن الرداد، وهو الأمر الذي نفاه بعد ذلك بطريقة مباشرة.

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وبحسب موقع "النهضة نيوز"، تداولت مواقع التواصل خبر وفاة النجم المصري حسن الرداد، وهو ما أثار ضجة بين محبيه، الذين تداولوا الخبر بشكل كبير إلى أن تصدر قائمة مؤشرات محرك البحث "غوغل" في مصر.

وقد نفى حسن الرداد الأخبار المتداولة حول وفاته، حيث اجتزأ منشورا من أحد مسلسلاته حاكى فيه وضع الناس عند قبولهم تلبية دعوة أشخاص آخرين على الإفطار في رمضان.



وعلق عليه قائلا: "لما تبقى معزوم على الفطار... نحن بـ فضل الله بـ نحج كل رمضان".



المقطع الذي نشره الرداد تفاعل معه المتابعون كثيرا، حيث علق البعض معبرا عن إعجابه قائلا: "هـ موت من الضحك"، و" يا الله هـ الفيلم حلو"، و" أنت طيب على شان كده ربك رزقك بزوجة قلبها نقي بريئة مثل إيمي ربنا يحفظكم"، و" والله نهفة"، و" أحلى ثنائية ربنا يحفظكم".



يشار إلى أن آخر اعمال الفنان حسن الرداد، الفيلم السينمائي " توأم روحي"، الذي عرض قبل فترة وجيزة في دور السينما المصرية، قبل أن يتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.



سبوتنيك