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السبت، 29-06-2024 01:34 م

حسن الشافعي يرد على اتهامات شيرين عبدالوهاب

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الوكيل الإخباري- خرج الملحن حسن الشافعي عن صمته، ورد على تصريحات شيرين عبد الوهاب، حول أزمة حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، ووصف اتهاماتها بالادعاءات، وقال إن القضاء هو الفيصل بينهما.

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وأصدرت شركة الشافعي "ذي بيمسنت للإنتاج الفني" بيانًا أوضحت فيه تفاصيل الأزمة مع شيرين عبد الوهاب، التي ادعت استيلاء شقيقها على حساباتها الرسمية، وأكدت أنها تعرضت للغدر، وأنها لا تستطيع إدارتها أو نشر أي شيء عليها، أو تقاضي أي ربح منها.

 

واتهمت شيرين شقيقها بالتعاقد مع محمد الشاعر لإدارة صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ما عرضها لخسائر فادحة.

 

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