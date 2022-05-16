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الإثنين، 16-05-2022 03:09 م

حسن شاكوش لهاني شاكر: بعتذر وهلتزم

Hassan-Shakosh


الوكيل الإخباري - اعتذر مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، إلى الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأعضاء النقابة بسبب الأزمات التي حدثت خلال الفترة الماضية.

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وقال حسن شاكوش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "بتأسف لجمهوري ولكل الشعب المصري وإن شاء الله لن يسمعوا إساءات خلال الفترة المقبلة".


وأضاف حسن شاكوش: "أنا موقوف بقالي 9 شهور وعرفت غلطي، وبعتذر لأخويا الكبير الفنان هاني شاكر وبقوله همشي على الطريق الصحيح وهلتزم بالضوابط اللي هيقولوا عليها".

 




 

 


 

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