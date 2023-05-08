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الإثنين، 08-05-2023 03:26 م

حسن شاكوش يحرر محضراً ضد زوجته .. بماذا اتهمها ؟

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الوكيل الإخباري- بعد ان تصدر اسم ريم طارق، زوجة حسن شاكوش، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الايام القليلة الماضية، عقب نشرها محضرا كانت قد حررته ضد زوجها مطرب المهرجانات حسن شاكوش، خرج الاخير عن صمته ورد على اتهامات زوجته التي تحدثت عن سرقته شبكتها وايصال أمانة بديلاً عن مؤخر الصداق، وطردها من المنزل.

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وبحسب ما تم تداوله، فقد حرر حسن شاكوش محضرا ضد زوجته في قسم شرطة أول أوكتوبر بمديرية أمن الجيزة، واتهمها فيه بسرقة نصف مليون جنيه والهرب من المنزل. 


الجدير ذكره أن الازمة بين الثنائي بدأت بعد حلولهما ضيفين ضمن برنامج العرافة مع الاعلامية المصرية بسمة وهبة، حيث أطل "شيخ العرافين" في الحلقة وكشف عن زواج حسن شاكوش من امرأة أخرى، مشيرا الى انه يسكن معها في شقة خاصة بالتجمع الخامس، الامر الذي أثار غضب زوجته ريم طارق في الحلقة، وأدى الى نشوب خلاف بينهما على الهواء. 

 

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