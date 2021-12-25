حسن شاكوش يوجه رسالة لصابر الرباعي

الوكيل الإخباري - بعدما وصف المطرب التونسي صابر الرباعي، صوت مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، في تصريحات تلفزيونية قائلاً: "حسن شاكوش لديه طبقة من الغناء ليست موجودة لدى الكثير من الفنانين الرجال، وهذه الإمكانيات ليست متوافرة في كل الأصوات لدى الفنانين، وقريبة من طبقات الأصوات لدى المطربات".





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أعاد شاكوش، نشر تصريح الرباعي عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق عليه بقوله: "الحمد لله، ده شرف ليا، وكلام حضرتك يا نجم فوق دماغي".

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