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السبت، 25-12-2021 12:04 م

حسن شاكوش يوجه رسالة لصابر الرباعي

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الوكيل الإخباري - بعدما وصف المطرب التونسي صابر الرباعي، صوت مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، في تصريحات تلفزيونية قائلاً: "حسن شاكوش لديه طبقة من الغناء ليست موجودة لدى الكثير من الفنانين الرجال، وهذه الإمكانيات ليست متوافرة في كل الأصوات لدى الفنانين، وقريبة من طبقات الأصوات لدى المطربات".

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أعاد شاكوش، نشر تصريح الرباعي عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق عليه بقوله: "الحمد لله، ده شرف ليا، وكلام حضرتك يا نجم فوق دماغي".

 

المصدر- لها 

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