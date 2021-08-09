حسن يوسف يكشف عن حقيقة حضور شمس البارودي غسل دلال عبد العزيز - فيديو

الوكيل الإخباري - كشف الممثل المصري حسن يوسف، سبب عدم حضور الممثلة المصرية المعتزلة شمس البارودي لغسل جثمان الممثلة الراحلة دلال عبد العزيز.

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وأوضح يوسف بحديث هاتفي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" لأن شمس تعبت بعد غسيل جثمان والدتها ووالدة زوجها قائلاً: "بتتعب جدا، اشتركت في غسل أمي وأمها ومرضت بعدها حوالي شهر، وعندما حكت لصديقاتها قالت إحداهن إن جسمها ليس قابلا لهذا الأمر، فبطلت".



وقدم التعازي لإبنتي الراحلة الفنانة المصرية دنيا سمير غانم والممثلة المصرية إيمي سمير غانم: "كان الله في عون إيمي ودنيا لأنهما فقدا الأب سمير غانم والأم في بضعة أشهر، لكن بارك الله في أبنائهما وألهمها الصبر والسلوان".

المصدر - الفن