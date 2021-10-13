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الأربعاء، 13-10-2021 11:59 ص

حسين الجسمي في اول تعامل مع الفنان العراقي نور الزين دق القلب - فيديو

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الوكيل الإخباري - يستعد الفنان الإماراتي حسين الجسمي خلال الساعات المقبلة أغنيته الجديدة باللهجة العراقية "دق القلب"، من ألحان الفنان العراقي نور الزين.

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ويعتبر هذا التعاون الأوّل بين حسين الجسمي ونور الزين، ويشار الى أن الأغنية من كلمات الشاعر رامي العبودي.

 

وتتميّز الأغنية عن غيرها من الأغنيات، خاصةً أن حسين الجسمي اختار أحد أجمل ألحان نور الزين في "دق القلب"، للتواصل مع جمهوره العراقي.

 

حسين الجسمي كان قد أعلن عن الأغنية من خلال فيديو ترويجي نشره عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وعلّق قائلاً: "قريبًا دق القلب".

 

من جانبه عبّر الفنان نور الزين عن سعادته بالتعاون مع حسين الجسمي في أغنية "دق القلب" ونشر بدوره الفيديو الترويجي للأغنية على حسابه الرسمي قائلًا: "انتظروا جديدي مع الفنان حسين الجسمي بعنوان "دق القلب" من الحاني وكلمات الشاعر رامي العبودي".

 

 

المصدر - الفن 

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