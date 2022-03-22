حسين الجسمي يحصد جائزة أفضل فنان عربي

الوكيل الإخباري - حصد الفنان الإماراتي حسين الجسمي جائزة "أفضل فنان عربي" Best Pan Arab Singer في مهرجان توزيع جوائز "الموريكس دور إنترناشيونال".



ورحّب حسين الجسمي بضيوف الإمارات من الفنانين والإعلاميين والمنتجين من جميع أرجاء الوطن العربي وشكر أعضاء لجنة التحكيم في موريكس دور، وجميع من صوّت له على ترشيحه لهذه الجائزة من خلال فيديو مصوّر عُرض أمام الحضور عبر شاشات الحفل لعدم تمكنه من التواجد في الحفل.

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