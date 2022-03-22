الثلاثاء 22-03-2022
الوكيل الاخباري

الكلالدة: نحوّل المخالفات للضابطة العدلية

كريشان: ليس للحكومة أي علاقة بالانتخابات

البلبيسي: ندرس فتح مراكز تطعيم كورونا بعد الإفطار في رمضان

محافظ البنك المركزي المصري يكشف عن الهدف من قرارات رفع الفائدة على الجنيه

مستقلة الانتخاب تدعو للتبليغ عن المخالفات خلال عملية الاقتراع

راصد: 14% من مراكز الاقتراع شهدت تدفقا نشطا للناخبين

أقل من نصف مليون مقترع حتى الساعة 12 ظهراً - أرقام

المستقلة للانتخاب: التعامل مع عدد من التجاوزات خلال الاقتراع

الدرك: خطط أمنية لرصد ردود الفعل بعد إعلان نتائج الانتخابات

وزير الداخلية: الحكومة ستكون حازمة في التعامل مع مطلقي العيارات النارية

الثلاثاء، 22-03-2022 10:37 ص

حسين الجسمي يحصد جائزة أفضل فنان عربي

285901


الوكيل الإخباري - حصد الفنان الإماراتي حسين الجسمي جائزة "أفضل فنان عربي" Best Pan Arab Singer في مهرجان توزيع جوائز "الموريكس دور إنترناشيونال".

ورحّب حسين الجسمي بضيوف الإمارات من الفنانين والإعلاميين والمنتجين من جميع أرجاء الوطن العربي وشكر أعضاء لجنة التحكيم في موريكس دور، وجميع من صوّت له على ترشيحه لهذه الجائزة من خلال فيديو مصوّر عُرض أمام الحضور عبر شاشات الحفل لعدم تمكنه من التواجد في الحفل.

اضافة اعلان

 

الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
wafaa-amer3

إصابة الفنانة وفاء عامر بكدمات في قدمها

OKA1k

أسباب ترك أنغام لـ مسرح الأوبرا بشكل مفاجئ

جمال-سليمان-1

جمال سليمان وعبد المنعم عمايري ويوسف الخال في مسلسل ظل - صورة

2fb3cb6d-482a-4bd4-aef3-9de94ff58a6e

كارمن بصيبص في مصر مجددا

33356

​هنا الزاهد في أحدث ظهور لها - صورة

19_2019-637089062483993311-399

شاهد..عاصي الحلاني يتألق في حفل كوبا وسط حضور جماهيري كبير