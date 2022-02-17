الخميس 17-02-2022
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الخميس، 17-02-2022 12:59 م

حسين الجسمي يطرح اغنية انتي أعيادي - فيديو

حسين-الجسمي


الوكيل الإخباري - أغنية عاطفية جديدة، مليئة بمشاعر العشق والمحبة، طرحها الفنان الإماراتي حسين الجسمي من ألحانه وغنائه بعنوان "انتي أعيادي"، وكلمات الشاعر المبدع أسير الشوق، وتوزيع وليد فايد، مسنداً مهمة المكساج والماستر الى المهندس جاسم محمد.

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وعُرض فيديو كليب أغنية "انتي أعيادي" عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع YouTube، وتم بثها عبر أثير الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، إلى جانب طرحها على كل المنصات المتخصّصة بالأغاني.

 

 

 

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