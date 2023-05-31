حسين الجسمي يوجه رسالة للأردنيين قبل حفله بالمدرج الروماني

الوكيل الإخباري- أكد المطرب الإماراتي حسين الجسمي، أن الفرحة بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة آل سيف، ليست مقتصرة على الأردنيين فقط، بل هي فرحة الناس جميعاً.

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وقال الجسمي في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قبل إحيائه، مساء السبت المقبل، حفلاً جماهيرياً في المدرج الروماني بوسط العاصمة عمان، ضمن الاحتفالات الشعبية الأردنية بزفاف سموه، إن هذه المناسبة، هي فرحة الإمارات جميعها، وفرحة كل الوطن العربي.



وأضاف: "نغني بهذا المناسبة السعيدة، معبرين عن مدى سعادتنا في دولة الإمارات بمشاركة أخواننا الأردنيين أفراحهم، ويسعدني أن أقدم لجلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله التهنئة والتبريكات، وأن يبقى الأردن بأفراحه واحة أمن واستقرار على الدوام".



وأشار الجسمي إلى العلاقة الوطيدة التي تربطه بالجمهور الأردني، مستذكراً النجاحات التي عاشها خلال غنائه في عمان، مرات عدة، وشعوره بمحبة الناس له خلال زياراته.



ووعد الجسمي الجمهور الأردني بتقديم حفل مميز، سيغني فيه مجموعة من أغانيه الشهيرة، مقدماً شكره للجمهور الذي حرص على حضور الحفل.



وكانت هيئة تنشيط السياحة، قد أعلنت من خلال صفحتها الرسمية على منصة "انستغرام"، عن نفاد تذاكر حفل الجسمي بوقت قياسي لم يتجاوز 15 دقيقة، منذ طرحها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على التذاكر علما بأنها مجانية.

ويأتي حفل الجسمي، ضمن احتفالات "نجوم العرب يفرحون بالحسين ورجوة"، إهداءً منهم بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والآنسة رجوة آل سيف