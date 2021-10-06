حسين الديك يحقق حلم جمهوره بمشاركته في مهرجان جرش

الوكيل الإخباري - شارك الفنان السوري حسين الديك بمهرجان جرش وذلك للمرة الأولى ، وأطل على المسرح بتاريخ 30 أيلول 2021 خصوصاً أنه كان ينتظر هذا الحدث بفارغ الصبر للقاء جمهوره .

اضافة اعلان

وعلت هتافات الجمهور منذ لحظة اعتلاء الديك خشبة المسرح، ليستقبله بحماس شديد وشاركه الحضور بأداء أغنياته بصوت موّحد، فكانت ليلة استثنائية مع نجم استثنائي.

وقد نفذت كل بطاقات الحفل وقد نجح حسين بترك بصمة فنية وجماهيرية واسعة في مهرجانات جرش .









المصدر - الفن