حسين السلمان يطلق اغنيته الجديدة 'ملح وداب ' - فيديو

الوكيل الإخباري - في إطلالة جديدة ومميزة، أطلق الفنان حسين السلمان قنبلته الجديدة "ملح وداب " من كلمات الشاعر علي المولى ، فيما قام بتوزيع هذا العمل موسيقياً الموزع القدير جمال ياسين فيما لحنه فضل سليمان ومكس وماستر ياسر أنور ، من إخراج المخرج اللبناني المشهور أحمد المنجد ، وتم تصوير الكليب في لبنان .

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وتُعد أغنية " ملح وداب " بداية التعاون بين الفنان حسين السلمان والشاعر والكاتب علي المولى ، لينسج الأخير خيوط تعاونه الأول بصوره الشعرية التي اظهرت قدرات السلمان الفنية بأبهى صورة .





ويمتلك السلمان في رصيده العديد من الأغاني المعروفة ، بينها "كفو" و"الله وعيونك" وتريد روحي" و"وياك أظل" و "رح اتركك للناس" و "ع الارض ما يمشي وغيرها من الاغانى الجميلة .



اغنية ملح وداب تم إطلاقها على القناة الرسمية للفنان حسين السلمان " يوتيوب " وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي

كلمات الاغنية :



عنك لازم اتخلى

و بعد احساسي عنك

بيني و بينك في الله

بياخدلي حقي منك

بعملك جروحي بسحاب

يمكن هيك اريحلي

حاجي كل ما جرحي طاب

بترجع حتى يفتحلك



يلي وعودك ملح وداب

وفا ما عندك

شو محلو من الاعراب

قلبي من بعدك



حاجي تقلي رح تتغير

و تعدلي نفس المشهد

قد ما تلون شعر الشايب

اخرتا بيرجع ابيض

بيني وبينك حتى الذكرى

ماتت و بّابّا انقفل

كنت مفكر انك حب

بس أنت خيبة أمل



يلي وعودك ملح وداب

وفا ما عندك

شو محلو من الاعراب

قلبي من بعدك







