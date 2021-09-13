الإثنين 13-09-2021
الوكيل الاخباري

14 وفاة و2699 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

روسيا: 18,1 ألف إصابة و719 وفاة بكورونا خلال يوم

نقيب الصيادلة لـ الوكيل : ما يزيد عن 100 مليون دينار مستحقاتنا من الحكومة

المواصفات والمقاييس: 43 شكوى تتعلق بالبنزين ولم تسجل أي مخالفة

مأدبا تفوز بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2022

استقرار أسعار الذهب عالميا

استطلاع الوكيل: 86% وجدوا أن عودة المدارس تسببت بازدحام مروري صباحا

تخصيص 100 ألف دينار لإعادة تأهيل طريق في جرش

112 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

3 وزراء يبحثون ظاهرة التسول في الداخلية

الإثنين، 13-09-2021 12:11 م

حسين السلمان يطلق اغنيته الجديدة 'ملح وداب ' - فيديو

93a08551-b731-436c-bb1c-39e16ca71e6c-780x470


الوكيل الإخباري - في إطلالة جديدة ومميزة، أطلق الفنان حسين السلمان قنبلته الجديدة "ملح وداب " من كلمات الشاعر علي المولى ، فيما قام بتوزيع هذا العمل موسيقياً الموزع القدير جمال ياسين فيما لحنه فضل سليمان ومكس وماستر ياسر أنور ، من إخراج المخرج اللبناني المشهور أحمد المنجد ، وتم تصوير الكليب في لبنان .

اضافة اعلان

 

وتُعد أغنية " ملح وداب " بداية التعاون بين الفنان حسين السلمان والشاعر والكاتب علي المولى ، لينسج الأخير خيوط تعاونه الأول بصوره الشعرية التي اظهرت قدرات السلمان الفنية بأبهى صورة .

ويمتلك السلمان في رصيده العديد من الأغاني المعروفة ،  بينها "كفو" و"الله وعيونك" وتريد روحي" و"وياك أظل" و "رح اتركك للناس" و "ع الارض ما يمشي  وغيرها من الاغانى الجميلة .


اغنية ملح وداب تم إطلاقها على القناة الرسمية للفنان حسين السلمان " يوتيوب " وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي

 

كلمات الاغنية : 

عنك لازم اتخلى
و بعد احساسي عنك
بيني و بينك في الله
بياخدلي حقي منك
بعملك جروحي بسحاب
يمكن هيك اريحلي
حاجي كل ما جرحي طاب
بترجع حتى يفتحلك

يلي وعودك ملح وداب
وفا ما عندك
شو محلو من الاعراب 
قلبي من بعدك
                                     
حاجي تقلي رح تتغير 
و تعدلي نفس المشهد
قد ما تلون شعر الشايب
اخرتا بيرجع ابيض
بيني وبينك حتى الذكرى 
ماتت و بّابّا  انقفل 
كنت مفكر انك حب 
بس أنت خيبة أمل
                                                                               
يلي وعودك ملح وداب 
وفا ما عندك
شو محلو من الاعراب 
قلبي من بعدك

 

 

 



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Esvz1THXIAEQBVl

مروان الشامي يستعد لإصدار عمله الجديد

ليلى-اسكندر

شاهد ... لحظة سقوط ليلى اسكندر على المسرح

image (1)

بريتني سبيرز تعلن خطوبتها على سام أصغري - فيديو

8409233_1631514885

باب الجحيم .. تفاصيل أول مسلسل لبناني عربي من نوعه على شاهد VIP

11-08-21-609360769

حقيقة إنفصال طارق العريان عن نيكول سعفان

613f033e4c59b774fe0e2720

وفاة ممثل سوري شهير- صورة

أخبار متعلقة
29dfc235-833c-477f-8329-24b2a2feb4a3_16x9_1200x676

محمد رمضان يستعين بنقابة من دون فنانين معروفين!

62019121435381946592280

أمل عرفة تستمتع بوقتها في بيروت - فيديو

ramadan12

بلاغ ضد محمد رمضان بسبب ارتدائه الزي العسكري اللبناني

ليال-الاختيار

برسالة مؤثرة تودع الاعلامية ليال إخوتها الـ 3 الذين غادروا لبنان - صورة

image

نقابة الممثلين في لبنان تنفي علاقتها بمنح محمد رمضان شهادة الدكتوراة

Najwa-Karam-1-678x381

نجوى كرم تتصدر الترند في لبنان