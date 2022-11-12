حسين فهمي يتحدث عن علاقته بالفنان عادل امام

الوكيل الإخباري-في الجزء الثاني من حلقته ببرنامج حبر سري، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس"، كشف الفنان حسين فهمي، حقيقة الأخبار التي انتشرت عن وجود خلافات بينه وبين الفنان الكبير عادل إمام.

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وقال حسين فهمي إن العلاقة بينه وبين عادل إمام مثل علاقة القط الفأر يلاعبان بعضهما، مؤكداً أنه لا توجد بينهما أي خلافات وأنه على علاقة جيدة مع المخرج رامي إمام نجل الزعيم.



ورداً على سؤال هل يتواصل معه أكد أنه على تواصل دائم مع عادل إمام وأن صحته جيدة ولا حقيقة لكل الشائعات التي تخرج عنه.



وكان حسين فهمي قد أكد أن كل الأدوار التي أداها يحبها، ولكن دوره في فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"، الذي تناول ملحمة حرب أكتوبر المجيدة وعُرض عام 1974، له مكانة خاصة في قلبه.



وتحدث عن دوره في الفيلم قائلاً: "دور الضابط اللي مر بالهزيمة وينتصر كان مهم جدا في حياتي، والشخصية أثرت كتير جدا في حياتي وكانت مختلفة ولها مكانة خاصة".



لها

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