الثلاثاء 08-02-2022
الوكيل الاخباري

الكهرباء الوطنية: التوقيت الصيفي يغير نمط استهلاك الطاقة الكهربائية

ردم 7 آبار عميقة في الرمثا - فيديو

توجه حكومي هام للعاملين على تطبيقات النقل الذكية

الطاقة والمعادن: لاحاجة لتسجيل عداد الخدمات للتعرفة الجديدة

صادرات مصر من البتروكيماويات ترتفع 45% إلى 6.7 مليار دولار

المطالب الخدمية والتشغيل وزيادة الرواتب أبرز مطالب النواب خلال مناقشة الموازنة

الصحة: الأردن غير قادر الآن على الخوض في تجربة إنتاج المطاعيم

رصد جسم غريب في سماء إربد - فيديو

الكهرباء الوطنية: زيادة كميات الكهرباء المصدرة الى فلسطين خلال الصيف

فرنسا تلغي اختبار فحص كورونا للوافدين الملقحين

الثلاثاء، 08-02-2022 01:30 م

حصول هاني شاكر على جنسية دولة أجنبية يثير جدلا كبيرا - فيديو

image (2)


الوكيل الإخباري - أثار نقيب الموسيقيين في مصر، الفنان هاني شاكر، حالة كبير من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو له وهو ينهي إجراءات حصوله على جنسية دولة أجنبية.

اضافة اعلان

 

وقال هاني شاكر إنه مصري ويعتز بمصريته، وأن التقدم لجنسية دول الكاريبي لا يعني التنازل عن الجنسية المصرية، وهو أمر لا يجرؤ على التفكير فيه من الأساس.

وتابع شاكر أن حصوله على الجنسية الأجنبية بغرض الاستثمار والاستجمام في تلك الدول، لما تتمتع به من جمال وطبيعة خاصة.

 

وفتح الفيديو المتداول باب تساؤلات العديد من مستخدمي "السوشال ميديا" حول مدى استحقاق هاني شاكر أن يستمر في منصبه كنقيب للموسيقيين وهو مزدوج الجنسية.

 

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
E08895A7-29F8-409E-9A3A-1989D607038E

أحمد جمال يهدي مصر أغنية وطنية جديدة

kvewoo

عبد الحكيم قطيفان: أطلقنا مبادرة عائلية لإنقاذ فواز

jerry-ghazal-1

جيري غزال نجم بيروت 303

59606

أحلام رئيسة لجنة أيدول السعودية

640x480

الموت يفجع الموسيقار عمر خيرت

1731175_0

غياب نجوم الفن عن جنازة المخرج أحمد يحيى - صور

أخبار متعلقة
35195Image1-1180x677_d

صدور الحكم النهائي في قضية فيديو هيا الشعيبي

3016270_1623832274

فيديو طريف يجمع سيرين عبد النور بشقيقتها

النجمة نادين نسيب نجيم.. الصورة من حسابها على انستغرام.jpg 5_0

شاهد..نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها