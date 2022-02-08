حصول هاني شاكر على جنسية دولة أجنبية يثير جدلا كبيرا - فيديو

الوكيل الإخباري - أثار نقيب الموسيقيين في مصر، الفنان هاني شاكر، حالة كبير من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو له وهو ينهي إجراءات حصوله على جنسية دولة أجنبية.

اضافة اعلان

وقال هاني شاكر إنه مصري ويعتز بمصريته، وأن التقدم لجنسية دول الكاريبي لا يعني التنازل عن الجنسية المصرية، وهو أمر لا يجرؤ على التفكير فيه من الأساس.





وتابع شاكر أن حصوله على الجنسية الأجنبية بغرض الاستثمار والاستجمام في تلك الدول، لما تتمتع به من جمال وطبيعة خاصة.

وفتح الفيديو المتداول باب تساؤلات العديد من مستخدمي "السوشال ميديا" حول مدى استحقاق هاني شاكر أن يستمر في منصبه كنقيب للموسيقيين وهو مزدوج الجنسية.



هاني شاكر اخد جنسية دول الكاريبي 😀

هي مصر دي ملهاش اهل يسالوا عليها 😑 الوطن للأغنياء و الوطنية للفقراءهاني شاكر اخد جنسية دول الكاريبي 😀هي مصر دي ملهاش اهل يسالوا عليها 😑 pic.twitter.com/7ye0aQvjMq February 7, 2022

روسيا اليوم