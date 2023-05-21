حضور جماهيري كبير للهضبة عمرو دياب في الكويت -صور

الوكيل الإخباري- في ليلة تُعد الأضخم ضمن حفلات صيف الكويت، أحيا النجم عمرو دياب حفلاً غنائياً كبيراً في مسرح أرينا الكويت وسط حضور جماهيري كثيف.

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كانت العاصمة الكويتية قد شهدت ترتيبات أمنية خاصة قبل الحفل، حيث أعلن منظّموه عن نفاد كل التذاكر منذ أيام، ونظراً للإقبال الكبير تم تخصيص مساحة إضافية من ساحة المسرح وفتح باب الحجز لأعداد أكبر من الجمهور .



وصعد عمرو دياب الى المسرح وسط تفاعل جماهيري كبير حيث احتشد الآلاف من محبيه قبل انطلاق الحفل بساعات، مردّدين أغانيه بحماسة.



وكعادته، أطلّ عمرو دياب على أنغام أغنية "يا أنا يا لأ" التي رددها مع الجمهور، ثم قدّم عدداً من أشهر أغنياته مثل: "ده لو اتساب"، "بحبه"، "وياه"، "العالم الله"، "نور العين"، "ليلي نهاري"، و"إنت الحظ" التي حرص الجمهور الكويتي على غنائها لـ"الهضبة".



ولفت عمرو دياب أنظار الجمهور بإطلالته الشبابية المميزة حيث ارتدى "تي شيرت" صفراء اللون وبنطلون جينز باللون الأزرق السماوي، ونالت إطلالته إعجاب الجمهور الذي سارع الى التقاط الصور له وكتابة تغريدات الإعجاب عبر موقع "تويتر".









لها