السبت 20-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الإفراج عن 15 شخصا من موقوفي اعتصامات الرابية

صحة غزة: 4 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال 24 ساعة

الخارجية الفلسطينية: نرحب بقرار بربادوس الاعتراف بدولة فلسطين

علان: هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الاردن مع التطورات السياسية بالمنطقة

السعايدة يلتقي مسؤولين بقطاع الطاقة في الإمارات

سلطة إقليم البترا تقرر تخفيض بدل الخدمات على تذاكر الدخول

كتيبة طولكرم: نواصل التصدي لقوات الاحتلال

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن اليوم

زوارق الاحتلال تقصف ساحل دير البلح

300 يوم عمل .. انطلاق العمل بمشروع إعادة تأهيل طريق الحزام الدائري

السبت، 20-04-2024 09:19 ص

حضور فني كبير لنجوم مصر في جنازة صلاح السعدني - فيديو

338617


الوكيل الإخباري - حضور فني لنجوم مصر خلال تشييع جثمان الراحل صلاح السعدني من مسجد الشرطة بالشيخ زايد أبرزهم: أحمد حلمي، منى زكي، أحمد السقا، محمد إمام، محمود الخطيب، كريم محمود عبد العزيز، غادة عادل، أشرف زكي، خالد جلال، حسن أبو الروس، أحمد خالد صالح، محمود سعد، صلاح عبد الله، أحمد داوود، مجدي كامل، سامح الصريطي، علي ربيع، أوس أوس، محمد عبد الرحمن.

وقد تمّ دفن جثمان الراحل في مقابر العائلة بطريق الواحات 6 أكتوبر، وذلك بعد أن رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز الـ 80 عامًا. وكان قد خيم حزن واسع على السوشيال ميديا بعد رحيل صلاح الملقب بـ"عمدة الدراما المصرية"، حيث قدم نجوم الوطن العربي التعازي لأهله ولابنه أحمد السعدني، طالبين من الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

اضافة اعلان

 

 

 

et بالعربي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
1713540180-0

يسرا تتغيب عن حضور جنازة صلاح السعدني لهذا السبب

396

انهيار أحمد السعدني في جنازة عمدة الدراما المصرية - صورة

ر؛

وفاة الفنان المصري الكبير صلاح السعدني

20244181355392267T

بعد غياب دام 12 عاماً.. نور مهنا يعود للفن

WhatsApp Image 2024-03-30 at 1.38.45 AM

أصالة نصري ونجوى كرم تجتمعان في حفل بألمانيا

WhatsApp Image 2024-04-13 at 8.15.23 PM

"ما في ليل" ..ديو غنائي يجمع ناصيف زيتون و رحمة رياض -فيديو

أخبار متعلقة
396

انهيار أحمد السعدني في جنازة عمدة الدراما المصرية - صورة