حضور فني كبير لنجوم مصر في جنازة صلاح السعدني - فيديو

الوكيل الإخباري - حضور فني لنجوم مصر خلال تشييع جثمان الراحل صلاح السعدني من مسجد الشرطة بالشيخ زايد أبرزهم: أحمد حلمي، منى زكي، أحمد السقا، محمد إمام، محمود الخطيب، كريم محمود عبد العزيز، غادة عادل، أشرف زكي، خالد جلال، حسن أبو الروس، أحمد خالد صالح، محمود سعد، صلاح عبد الله، أحمد داوود، مجدي كامل، سامح الصريطي، علي ربيع، أوس أوس، محمد عبد الرحمن.



وقد تمّ دفن جثمان الراحل في مقابر العائلة بطريق الواحات 6 أكتوبر، وذلك بعد أن رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز الـ 80 عامًا. وكان قد خيم حزن واسع على السوشيال ميديا بعد رحيل صلاح الملقب بـ"عمدة الدراما المصرية"، حيث قدم نجوم الوطن العربي التعازي لأهله ولابنه أحمد السعدني، طالبين من الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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