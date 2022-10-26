حفلات موسم الرياض 2022 المعلن عنها - فيديو و صور

الوكيل الإخباري - موسم الرياض 2022 انطلق يوم 21 أكتوبر بحفل افتتاح كبير أحيته آن ماري مع لوحات فنية رائعة رافقت حفلها.



أحدث الحفلات التي تمّ الإعلان عنها حسب موسم الرياض وهي :

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في حفلة يحييها لكل محبِّيه، بمشاركة RODGE على مسرح أبو بكر سالم .. في

خلِّك قريب، تتوفر التذاكر 27 أكتوبر الساعة 9 مساءً 😎pic.twitter.com/fsvHJ5RldI ومالو لو ليلة تُهنا بعيد .. مع الهضبة عمرو دياب 🎤🌌في حفلة يحييها لكل محبِّيه، بمشاركة RODGE على مسرح أبو بكر سالم .. في #بوليفارد_رياض_سيتي ❤️🔥خلِّك قريب، تتوفر التذاكر 27 أكتوبر الساعة 9 مساءً 😎 #موسم_الرياض October 25, 2022



حسين الجسمي وعايض وأصيل هميم 🎤

يوم 4 نوفمبر على مسرح محمد عبده أرينا في

تتوفَّر التذاكر قريبًا ❤️pic.twitter.com/bMUzSjUgNx حفلة تجمع لنا ثلاثة فنانين يطربوننا 🎶حسين الجسمي وعايض وأصيل هميم 🎤يوم 4 نوفمبر على مسرح محمد عبده أرينا في #بوليفارد_رياض_سيتي تتوفَّر التذاكر قريبًا ❤️ #موسم_الرياض October 25, 2022



على مسرح محمد عبده أرينا في pic.twitter.com/sePmktlJRL #موسم_الرياض تنتظركم حفلة ضخمة تجمع النجمة اليسا والنجمة هيفاء وهبي يوم ٢٨ أكتوبر 😎🔥على مسرح محمد عبده أرينا في #بوليفارد_رياض_سيتي October 18, 2022

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