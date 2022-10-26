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الأربعاء، 26-10-2022 11:45 ص

حفلات موسم الرياض 2022 المعلن عنها - فيديو و صور

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الوكيل الإخباري - موسم الرياض 2022 انطلق يوم 21 أكتوبر بحفل افتتاح كبير أحيته آن ماري مع لوحات فنية رائعة رافقت حفلها.

أحدث الحفلات التي تمّ الإعلان عنها حسب موسم الرياض وهي : 

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