حفلات موسم الرياض 2022 المعلن عنها - فيديو و صور

الوكيل الإخباري - موسم الرياض 2022 انطلق يوم 21 أكتوبر بحفل افتتاح كبير أحيته آن ماري مع لوحات فنية رائعة رافقت حفلها.
أحدث الحفلات التي تمّ الإعلان عنها حسب موسم الرياض وهي :
ومالو لو ليلة تُهنا بعيد .. مع الهضبة عمرو دياب 🎤🌌— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 25, 2022
في حفلة يحييها لكل محبِّيه، بمشاركة RODGE على مسرح أبو بكر سالم .. في #بوليفارد_رياض_سيتي ❤️🔥
خلِّك قريب، تتوفر التذاكر 27 أكتوبر الساعة 9 مساءً 😎#موسم_الرياض pic.twitter.com/fsvHJ5RldI
حفلة تجمع لنا ثلاثة فنانين يطربوننا 🎶— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 25, 2022
حسين الجسمي وعايض وأصيل هميم 🎤
يوم 4 نوفمبر على مسرح محمد عبده أرينا في #بوليفارد_رياض_سيتي ✨
تتوفَّر التذاكر قريبًا ❤️#موسم_الرياض pic.twitter.com/bMUzSjUgNx
😍— Benchmark | بنش مارك (@Benchmark_ksa) October 18, 2022
الحماس عالي لحفلة #فوق_الخيال 🔥
الفنان تامر عاشور والفنان بهاء سلطان 🎶
على مسرح ابو بكر سالم ✨@TamerAshour @Bsultanofficial
..
تطرح التذاكر غدًا ⏰ 9:00م
عبر https://t.co/5vVwE5ouJ0
..#بنش_مارك #موسم_الرياض#تامر_عاشور #بهاء_سلطان #هيئة_الترفيه pic.twitter.com/b9WdzckaYX
😍— Benchmark | بنش مارك (@Benchmark_ksa) October 25, 2022
الفنان تامر عاشور نور الرياض 👏🏻
كيف حماسكم للحفلة🔥؟
@TamerAshour
..#بنش_مارك #موسم_الرياض#هيئة_الترفيه #تامر_عاشور pic.twitter.com/utFBnqxSWR
تنتظركم حفلة ضخمة تجمع النجمة اليسا والنجمة هيفاء وهبي يوم ٢٨ أكتوبر 😎🔥— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 18, 2022
على مسرح محمد عبده أرينا في #بوليفارد_رياض_سيتي#موسم_الرياض pic.twitter.com/sePmktlJRL
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