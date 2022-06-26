الأحد 26-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الحكومة تكشف عدد اصابات كورونا خلال أسبوع

مديرية الامن العام تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

بني مصطفى: مشاركة المرأة في سوق العمل ركيزةً من ركائز النمو الاقتصادي

المالية تدعو الوزارات والدوائر الحكومية لتزويدها موازناتها وجداول تشيكلاتها

منحة بريطانية للأردن بقيمة 50.2 مليون جنيه استرليني

اختتام ملتقى حوار السياسات رفيع المستوى حول الدمج والتنوع في التعليم

مذكرة تفاهم بين جامعتي الهاشمية وسرت الليبية

المستشار الألماني: قلقون من أزمة اقتصادية عالمية وشيكة

بحرية الاحتلال تلاحق الصيادين في بحر محافظة غزة

الملك يستقبل الرئيس الفلسطيني في قصر الحسينية - صور

الأحد، 26-06-2022 04:46 م

حفل أنغام في الكويت يتصدر الترند

f52b7fa208


الوكيل الإخباري-تحتفل الفنانة المصرية أنغام، بتصدر حفلها الذي أحيته في الكويت، الترند في العديد من الدول العربية.

وشاركت أنغام صورة من حفلها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: " أنغام في الكويت، الترند رقم 1"، في السعودية والكويت.

اضافة اعلان


وقد تفاعل المتابعون مع تصدر أنغام، كما أشادوا بحفلها الذي كانوا ينتظرونه منذ فترة طويلة.


ويُشار إلى أن أنغام قد أشعلت الأجواء على المسرح من خلال الأغاني التي قدمتها وكان من بينها، أغنية "ألف أسف"، وأغنية "أدور"، و"ياريتك فاهمني" التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وردد كلماتها، بالإضافة لأداء أغنية "سيدي وصالك"، و"على فكرة".

 


 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
29d50788-a74d-4ecb-ab68-05fd173904c7

مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة هادئة

72019811583534

بعد انتقاده.. هاني شاكر يوضح سبب قوله "غلطة وندمان عليها"

127-203432-here-ascetic-reveals-secret-bullied_700x400

هنا الزاهد بأحدث ظهور لها .. صورة

111

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد ثروت بعد خضوعه لعملية جراحية

176-144359-malak-ahmed-zaher-s-loulou-a_700x400

ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

2507078_1529324537

كارمن سليمان تحتفل بيوم ميلاد زوجها .. صور

أخبار متعلقة
66

الفنان محمود العسيلي يوجه رسالة للأردنيين

111

نوال الكويتية تعتذر عن حفل جدة بسبب وعكة صحية

4213102_1654408197

فيديو .. استقبال ملفت لأنغام على المسرح بأول حفل بعد اجراء عملية جراحية

حمادة-هلال

"روح الروح" لـ حمادة هلال تتصدر الترند لليوم التاسع على التوالي

202001140442244224

بعد خروجها من ازمة صحية .. أول ظهور للفنانة أنغام

2020_4_15_23_41_49_177

محمد رمضان يحتفل بتصدر الترند بأغنيته بلالين في 11 دولة عربية