حفل أنغام في الكويت يتصدر الترند

الوكيل الإخباري-تحتفل الفنانة المصرية أنغام، بتصدر حفلها الذي أحيته في الكويت، الترند في العديد من الدول العربية.



وشاركت أنغام صورة من حفلها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: " أنغام في الكويت، الترند رقم 1"، في السعودية والكويت.

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وقد تفاعل المتابعون مع تصدر أنغام، كما أشادوا بحفلها الذي كانوا ينتظرونه منذ فترة طويلة.



ويُشار إلى أن أنغام قد أشعلت الأجواء على المسرح من خلال الأغاني التي قدمتها وكان من بينها، أغنية "ألف أسف"، وأغنية "أدور"، و"ياريتك فاهمني" التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وردد كلماتها، بالإضافة لأداء أغنية "سيدي وصالك"، و"على فكرة".





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