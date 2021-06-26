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السبت، 26-06-2021 02:34 م

حفل إليسا في إربيل حديث المتابعين - فيديو

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الوكيل الإخباري - بعد إحيائها حفلاً أمس بإربيل في العراق، تصدرت الفنانة اللبنانية إليسا الترند عبر موقع التواصل الإجتماعي، في العديد من الدول العربية، منها العراق والجزائر ومصر والسعودية ولبنان والأردن وليبيا وتونس والمغرب، وتداول متابعيها الكثير من المقاطع المصورة لها أثناء الحفل.

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وخطفت إليسا الأنظار بإطلالتها الكلاسيكية، بفستان طويل ذات تصميم لافت، وغنّت مجموعة من أجمل أغانيها، منها "بدي دوب" و"أسعد وحدة"، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وردّد كلماتها مع إليسا.


وعبّرت إليسا عن سعادتها بنجاح حفليها في السعودية وإربيل، وكتبت في صفحتها الخاصة: "حفل الرياض كان خيال وحفلة اربيل رائعة بكل معنى الكلمة شكرا لل الحضور الرائع وكل اللي ساهموا بانجاح هل الحفلتان بحبكن".

 

 

المصدر - الفن 


 




 

 


 

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