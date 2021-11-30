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الثلاثاء، 30-11-2021 01:13 م

حفيد رشوان توفيق يحاول تبرئة والدته - فيديو

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الوكيل الإخباري - أثار محمد عصام، حفيد النجم رشوان توفيق جدلاً كبيراً بعد ردّه على تصريحات جدّه الأخيرة ودفاعه عن نفسه وعن والدته بعد السبّ والإهانة والألفاظ المسيئة إليه وإلى عائلته منذ أن كشف جدّه عن الدعاوى المرفوعة ضدّه والحجر عليه.

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وحاول الشاب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب الأحد، أن يدافع عن نفسه وعن أسرته، ولكن جاء كلامه بعكس ما يتمناه، إذ قال: "الحاج رشوان رفع قضية باسم ابنته دون علمها أو الرجوع إليها، وهذا أمر خاطئ".

وأشار إلى أنهم فوجئوا بإنذار أرسلته الدكتورة هبة رشوان "خالته"، بشأن عقد قسمة بتاريخ ورقم دعوى من دون علم بموضوع القضية المرفوعة، مؤكداً أن رشوان توفيق كان حريصاً على العدل بين أبنائه ولم يقصّر مع أحد منهم.

وأضاف: "مشكلتنا أن ما تم غير قانوني من دون الرجوع والحصول على موافقة من صاحب الملك، مش عاوزين جنيه زيادة ولا طمعانين في قرش، نحن لم نحجر على الحاج رشوان ولا يمكن التطاول عليه"، مشيراً إلى أن الأمور باتت حساسة جداً بعد ظهورهما مع الإعلامي عمرو الليثي والتشهير به وبوالده ووالدته.

 

 

وأكد أن تصريحات رشوان توفيق وضعتهم أمام الأمر الواقع، مضيفاً: "لا أستطيع النوم منذ أمس من الاتصالات والشتيمة، الحاج رشوان فنان محترم وأحبه وجزمته على رقبتي، منقدرش نحجر عليه لكن قانوناً الأموال مملوكة باسم والدتي وهي ملكية خاصة من الألفينيات وتم طرح الموضوع للقسمة ولم يعترض ووافق عليه".

بدورها، ردّت هبة ابنة النجم المصري على كلام ابن شقيقتها، متسائلةً عن سبب عمل الزوجة توكيلاً عاماً لزوجها، وهو ما أوضحت أنه يستهدف احتفاظ الزوج بحق التصرف في أمواله.

وأكدت أن التوكيل العام الذي حرّرته أمها لوالدها موجود، موضحةً: "القضية لا تزال منظورة أمام القضاء، وسيحدّد هل ما فعله قانونياً أم لا، وفي حدوتة حلوة لو زود ابن أختي عن كده هحكيها".

 

المصدر - لها 

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