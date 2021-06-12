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السبت، 12-06-2021 09:03 ص

حقيقة أنباء تدهور الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز !

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الوكيل الإخباري_ علقت نقابة المهن التمثيلية في مصر ، على أنباء تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، ووضعها على أجهزة تنفس صناعي بالعناية المركزة.


وقال الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، إن الفنانة دلال عبد العزيز تتمتع بصحة جيدة، وفي حالة تحسن.

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وكشف مصدر طبي آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز، مؤكداً أن حالتها الآن في تحسن ملحوظ، ومن المتوقع خروجها من المستشفى خلال الأيام المُقبلة، مُطالباً جمهورها بالدعاء لها.


وما زالت أسرة دلال عبدالعزيز، تخفي عنها خبر وفاة زوجها سمير غانم، ونشرت إيمي سمير غانم، عبر حسابها في إنستغرام صورة لافتة تنبيه، مُعلقة بجوار باب غرفة دلال عبدالعزيز مكتوباً عليها: “المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها”.

 

المصدر: الامارات نيوز 


 




 

 


 

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