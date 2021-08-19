حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - ترددت خلال الساعات الماضية أنباء عن إصابة الفنان عادل إمام بفيروس كورونا، ومعاناته بشدة من آثار الفيروس.



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وتداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تلك الأخبار على أنها مؤكدة، وهو ما أثار قلق جمهور ومحبي الزعيم.



وسارع المنتج عصام إمام شقيق الزعيم إلى نفي كل ما تردد، مؤكداً في تصريحات صحافية، أن عادل إمام بخير وصحته طيبة وإنه يقضي عطلته الصيفية مع أسرته في الساحل الشمالي، ولا صحة إطلاقا لإصابته بفيروس كورونا.



وهاجم مروجي الشائعات وطالبهم بالتوقف عن مثل هذه الأكاذيب التي من شأنها إثارة قلق محبي الفنان الكبير عادل إمام.



يذكر أن عادل إمام غاب عن الشاشة هذا العام بعدما قدم العام الماضي مسلسل فلانتينو الذي شاركته بطولته داليا البحيري والراحلة دلال عبد العزيز.

المصدر - لبنان 24