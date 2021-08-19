الخميس 19-08-2021
الوكيل الاخباري

أمام الصحة .. نقص أطباء الاختصاص يثير استياء الأردنيين

الصين: استخدام حقن خالية من الإبر للأطفال

العلي: حصر المشتريات الحكومية بالمنتجات المحلية

الحكومة: احتياطي النحاس بضانا يقدر بـ45 مليون طن

نصائح للحصول على راتب تقاعدي جيد بالأردن

صحة إربد لـ برنامج الوكيل : توجه لتحويل مركز صحي حبراص إلى شامل

مجموعات من المستوطنين تقتحم الأقصى

أدعية في يوم عاشوراء تسيطر على تويتر

1554 جلسة محاكمة عن بعد بشهر

النائب هنطش لـ الوكيل : 500 مليون دينار سنويا للخزينة في حال استثمار النحاس

الخميس، 19-08-2021 10:32 ص

حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا

1535769_0


الوكيل الإخباري - ترددت خلال الساعات الماضية أنباء عن إصابة الفنان عادل إمام بفيروس كورونا، ومعاناته بشدة من آثار الفيروس.

اضافة اعلان

 

وتداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تلك الأخبار على أنها مؤكدة، وهو ما أثار قلق جمهور ومحبي الزعيم.

وسارع المنتج عصام إمام شقيق الزعيم إلى نفي كل ما تردد، مؤكداً في تصريحات صحافية، أن عادل إمام بخير وصحته طيبة وإنه يقضي عطلته الصيفية مع أسرته في الساحل الشمالي، ولا صحة إطلاقا لإصابته بفيروس كورونا.

وهاجم مروجي الشائعات وطالبهم بالتوقف عن مثل هذه الأكاذيب التي من شأنها إثارة قلق محبي الفنان الكبير عادل إمام.

يذكر أن عادل إمام غاب عن الشاشة هذا العام بعدما قدم العام الماضي مسلسل فلانتينو الذي شاركته بطولته داليا البحيري والراحلة دلال عبد العزيز.

 

المصدر - لبنان 24 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
b8b137a6-a00e-46b0-a614-55c980093de7_16x9_1200x676

نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلاد رامي عياش

48863db4-a1e7-4dbc-93ab-4eda46582f8c

تفاصيل حفل أصالة مع رامي صبري في موسم حفلات صيف جدة

1034988831_0_0_1417_766_1000x541_80_0_0_1d2dc06d22ed62eff232ccce1233880b

هند البلوشي تعلن عن عرض نور الظلام في جزئها الثاني

306335_0

محمد هنيدي يكشف عن نتيجته في الثانوية العامة

314540_0

ريهام سعيد تبهر متابعيها في أخر ظهور لها - صورة

الهويش_هشام

هشام الهويش يعلن عن تقديمه أكبر برنامج مسابقات - فيديو

أخبار متعلقة
44656beb-b732-48b3-880c-08becb94992f

تطورات الحالة الصحية للإعلامية ياسمين الخطيب

محمد

وفاة الملحن الشهير محمد سعد

ff649003-77cb-4d49-a395-81c2e797f728

تطورات الحالة الصحية للفنانة بشرى

image (6)

ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بكورونا وتوجه طلبا لمن حضر عقد قرانها - صورة

cropped_6729603_1519497011

تطورات الحالة الصحية للفنانة ألفت عمر

5840152708870204

بسبب كورونا إقامة حفل جوائز إيمي بالهواء الطلق