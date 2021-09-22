الأربعاء 22-09-2021
الوكيل الاخباري

إطلاق النسخة الأولى من مهرجان المناطيد الأردني

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية المدنية

8 اصابات بحادث سير في إبد

ارتفاع أسعار النفط عالميا

مدعوون للتعيين في التربية - أسماء

العواد لـ الوكيل : منع تقديم الأراجيل داخل الصالات المغلقة غير مقبول

وزارة الصحة تدعو مرشحين للتعيين الفوري

المركزي المصري يكشف عن حجم الذهب في حوزته

الحزن يخيم على الزرقاء بوفاة الشيخ وفيق النداف

ضبط 9 قضايا تهريب مخدرات في حدود جابر

الأربعاء، 22-09-2021 10:50 ص

حقيقة إصابة الفنان الشهير عادل إمام بكورونا

عادل


الوكيل الإخباري - كشف المنتج والمخرج رامي إمام حقيقة إصابة والده الفنان المصري عادل إمام بفيروس "كورونا"، كما أشيع على وسائل التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان


وقال رامي إمام، في تصريحات مع موقع "إرم نيوز"، إن والده عادل إمام بخير، وما أشيع عن إصابته بفيروس كورونا عار تماما من الصحة، مؤكدا أنه مازال في الساحل الشمالي يقضي فصل الصيف مع أبنائه وأحفاده.


وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها هذه الشائعة، وأنها لم تقتصر على الإصابة بكورونا فقط، بل أُثيرت أكثر من مرة شائعات تفيد بوفاة والده، مطمئنا الجمهور على صحة والده.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
c03648f5a80b9fd975cdfdcfa56de3da

حسن الرداد بتغير كبير في شكله - صور

1246081

زين كرزون تستعرض هدية وتشعل مواقع التواصل - صورة

nesreen-tafesh16

نسرين طافش توثق لحظات جميلة من إجازتها – بالفيديو

152

حقيقة زواج الفنانة سوزان نجم الدين

Fatima-Koushari-638x654

فاطمة كشري تجري عملية جراحية ثانية

9522928_1563445095

أحمد فهمي يحذر جمهوره من شخص ينتحل شخصيته على السوشيال ميديا - فيديو

أخبار متعلقة
20030892671631262847

شريف إدريس يكشف تطورات إصابته وأسرته بـ فيروس كورونا

الممثل-الفلسطيني-عبد-المنعم-العمايري

عبد المنعم عمايري مرشحاً لخلافة باسل خياط في ظل

tttt

حلا الترك تعود الى مقاعد الدراسة - صور

محمد-عساف-1

محمد عساف يكشف إصابته بكورونا مرتين - فيديو

351885

جيهان خليل تتعافى من فيروس كورونا

1-1459506

وفاة الموسيقار العراقي فتح الله أحمد بفيروس كورونا